Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем России

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский 12 июня поздравили петербуржцев с Днем России. В своей речи они отметили вклад Петербурга в развитие промышленности, культуры и научных российских проектов, а также значимость города в защите страны. Текст обращения опубликован на сайте Смольного.

"Сегодня мы отмечаем День России — праздник, объединяющий всех, кто гордится Родиной, великой историей, для кого наша страна — это судьба, честь, дом и опора в жизни. [...] Мы несем ответственность за будущее России, за то, какой она будет для наших детей и внуков. Каждый из нас вносит вклад в процветание родного города и всей страны", — говорится в поздравлении главы города и председателя Заксобрания.

Бельский в своих социальных сетях также пожелал петербуржцам крепкого здоровья и благополучия. Он призвал их трудиться для развития Северной столицы и страны.

— Давайте делать все возможное для процветания Петербурга и всей России. Для стабильности и счастья в каждом доме, — сказал Бельский.

День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году на первом Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название праздника закрепили в 2002 году, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс. В День России в Кремле проходит традиционное награждение государственными премиями в области науки, техники, искусства и литературы.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный