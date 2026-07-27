Замглавы комитета по вопросам законности Лукашов покинул пост

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга покинул теперь уже бывший заместитель председателя Игорь Лукашов, сообщили ЗАКС.Ру 27 июля в пресс-службе ведомства. Последний день в должности он отработал 21 июля, следующее место работы экс-коллеги в комитете назвать затруднились. Имя и портрет чиновника исчезли с сайта Смольного.

Должность замглавы комитета Лукашов занял в конце июля 2025 года. На этом посту он курировал управление организации мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности, а также отдел мониторинга и прогнозирования.

Лукашову 53 года. До назначения на должность зампреда комитета по вопросам законности он возглавлял организационное управление ведомства. В прошлом работал в структурах МВД, в том числе занимал должность замначальника правового управления ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Также с 27 июля губернатор Александр Беглов назначил председателем комитета по энергетике и инженерному обеспечению Алексея Муровца. До этого чиновник трудился в ведомстве в статусе первого зампреда комитета и временно исполняющего обязанности главы.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный