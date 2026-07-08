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Муниципал 8 июля 2026, 11:03

Главой МА "Волковского" стал мундеп из "Купчино" Скорописенко

фото ЗакС политика Главой МА "Волковского" стал мундеп из "Купчино" Скорописенко

Временно исполняющим обязанности главы местной администрации "Волковское" назначили депутата МО "Купчино" Валерия Скорописенко, сообщил 8 июля канал "Вечерний Питер". Информацию об этом подтвердили ЗАКС.Ру в местной администрации и уточнили, что Скорописенко назначен на должность с 26 июня. Кадровые изменения на сайте и в соцсетях администрации пока не отображены.

Скорописенко 28 лет. Он родился в 1997 году в Тюменской области. В 2022 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Был избран в совет МО "Купчино" в сентябре 2024 года от партии "Единая Россия". На момент выборов занимал должность заместителя директора учреждения До работы в муниципалитете трудился в территориальной избирательной комиссии № 60. До назначения на пост врио главы местной администрации МО "Волковское" возглавлял петербургский кино-досуговый центр "Чайка".

На посту главы МА "Волковское" Скорописенко сменил муниципала Дмитрия Якушкина, который временно исполнял обязанности руководителя администрации с конца февраля 2026 года.

Накануне кадровые изменения произошли в администрации Колпинского района. Заместителем главы района назначили Екатерину Арсанову. В новой должности она будет курировать сферы здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения. До назначения Арсанова возглавляла отдел закупок администрации Колпинского района. 

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


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