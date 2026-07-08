Главой МА "Волковского" стал мундеп из "Купчино" Скорописенко

Временно исполняющим обязанности главы местной администрации "Волковское" назначили депутата МО "Купчино" Валерия Скорописенко, сообщил 8 июля канал "Вечерний Питер". Информацию об этом подтвердили ЗАКС.Ру в местной администрации и уточнили, что Скорописенко назначен на должность с 26 июня. Кадровые изменения на сайте и в соцсетях администрации пока не отображены.

Скорописенко 28 лет. Он родился в 1997 году в Тюменской области. В 2022 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Был избран в совет МО "Купчино" в сентябре 2024 года от партии "Единая Россия". На момент выборов занимал должность заместителя директора учреждения До работы в муниципалитете трудился в территориальной избирательной комиссии № 60. До назначения на пост врио главы местной администрации МО "Волковское" возглавлял петербургский кино-досуговый центр "Чайка".

На посту главы МА "Волковское" Скорописенко сменил муниципала Дмитрия Якушкина, который временно исполнял обязанности руководителя администрации с конца февраля 2026 года.

Накануне кадровые изменения произошли в администрации Колпинского района. Заместителем главы района назначили Екатерину Арсанову. В новой должности она будет курировать сферы здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения. До назначения Арсанова возглавляла отдел закупок администрации Колпинского района.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру