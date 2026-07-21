Рабочую группу для создания наземного метро организовали в Петербурге

По проекту создания системы так называемого наземного метро в Петербурге организовали рабочую группу, сообщила 21 июля "Фонтанка" со ссылкой на заявление председателя комитета по транспорту Дениса Минкина, сделанное на заседании правительства города. По словам чиновника, первые результаты от ее деятельности городские власти ожидают к октябрю 2026 года.

Наземное метро планируют запустить на базе существующих железнодорожных путей в черте города. По оценке Минкина, стоимость проекта может быть сопоставима с расходами на строительство Высокоскоростной магистрали. Стоимость проекта ВСМ "Москва – Петербург" ранее оценивалась в 2,3 трлн рублей.

В состав рабочей группы входит компания "Бамтоннельстрой-Мост", которая является генеральным подрядчиком по строительству II–IV этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Организация также занимается проектированием и строительством электродепо "Красносельское" для обслуживания Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро.

В конце июня вице-губернатор Кирилл Поляков заявлял, что городское наземное метро запустят с опорой на тактовое движение электричек. Предполагалось, что первый маршрут пройдет с остановками в Пулково, Броневой, Пискаревке и Сестрорецке. Второй протянется через Волковскую и Девяткино. По словам чиновника, наземное метро является "технологически сложным проектом" из-за высокого транзита грузовых потоков, которые идут через город.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру