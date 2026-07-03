Новое оформление станции метро "Парк Победы" согласуют с ветеранами

Элементы нового декора станции метро "Парк Победы" согласуют с ветеранами и блокадниками, сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на заявление губернатора Александра Беглова в эфире телеканала "78". Также глава города подчеркнул, что оформление станции будет полностью соответствовать законодательству страны. Предполагается, что декор выполнят в военной тематике.

Губернатор отметил, что прежнее оформление станции не отсылало к событиями времен Великой Отечественной войны. Сейчас же нужно напоминать горожанам о трагической истории места, где построен парк Победы, считает Беглов. Планируется, что станцию украсят панно с исторической фотографией, медальонами с барельефами военачальников, мозаикой с изображением ленинградского парка Победы и надписью "Никто не забыт, ничто не забыто".

"Пол верхнего вестибюля тоже будет нести важную смысловую нагрузку. В материал его плит мы включим переплавленную броню фашистской военной техники, осаждавшей Ленинград. На входе и на выходе в метро наши люди будут попирать ногами останки этой техники. Мы назовем все страны, иностранные войска и подразделения, воевавшие в составе вермахта, участвовавшие в блокаде нашего города," - заявил Беглов.

О планах по оформлению станции метро "Парк Победы" глава города рассказал в июне. После руководитель фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Ольга Штанникова направила губернатору обращение с просьбой пересмотреть проект реставрации станции. Она заявила, что изображения шевронов воинских подразделений вермахта могут доставлять негативные эмоции ветеранам, блокадникам и их семьям.

Станцию метро "Парк Победы" на Московско-Петроградской (синей) линии метро закрыли на реконструкцию летом 2025 года. Демонтажные работы на станции начались в апреле. Завершить работы планируют к декабрю 2027 года.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный