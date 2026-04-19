На станции метро "Парк Победы" стартовали демонтажные работы

Начались строительные работы у вестибюля станции "Парк Победы" на Московско-Петроградской линии метрополитена, сообщили вечером 18 апреля в канале "Подземник". Стартовал демонтаж крыши вестибюля. Рядом с объектом работает автокран.

Кроме того, сейчас корректируется проект вестибюля. Проект был утвержден, но его начали менять по инициативе ветеранских организаций.

"Изначально проект нового вестибюля был готов и утверждён, но вмешались ветеранские организации. <...> Теперь облик станции станет масштабным воплощением воинской славы и побед," - написали в канале "Подземник".

На фасаде планируют изобразить карту прорыва блокады. Внутри станции собираются создать витраж с орденом Победы в куполе и панно с Нарвскими воротами. Для строительства начнут использовать розовый гранит, известняк и медь. Торговых точек на обновленной станции метро не будет.

Станцию закрыли на реконструкцию летом 2025 года. Сейчас на информационном щите рядом с "Парком Победы" указано, что вестибюль откроют к декабрю 2027 года. Однако "Подземник" со ссылкой на источники "Фонтанки" сообщает, что станция начнет работать в штатном режиме в августе 2028 года.

О задержке сроков реконструкции станции "Парк Победы" из-за подготовки документации стало известно в марте 2026 года. Тогда ГУП "Петербургский метрополитен" сообщил, что готов потратить на доработку проекта до 135,1 млн рублей. Корректировку документации планируют завершить к сентябрю 2026 года, затем до 16 октября должен пройти этап согласований. Далее понадобится время для проведения государственной историко-культурной экспертизы. Полный пакет документации собираются изучить в апреле 2027 года.

