Минтранс подготовит изменения для СИМ к 1 июля 2026 года

Изменения в правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ), подготовит Министерство транспорта России до 1 июля 2026 года. О нововведениях рассказал 18 апреля сенатор Артем Шейкин в интервью с ТАСС. По его информации, корректировки затронут распределение СИМ по транспортным потокам и формирование списка запрещенных зон для их использования. В частности, новые правила распространятся на электросамокаты, электровелосипеды, мопеды и моноколеса.

— Сейчас важно принятие изменений в правила дорожного движения. Вы знаете, что президент уже обратил внимание на эту проблему, и у Минтранса есть поручение — до 1 июля подготовить возможные варианты изменения правил дорожного движения. Мы в этом направлении с Минтрансом работаем, и я уверен, что до 1 июля все будет подготовлено, — сказал Шейкин.

По мнению сенатора, использование электровелосипедов необходимо ограничить в соответствии с правилами, предусмотренными для обычных велосипедов: граждане должны передвигаться по специальным велодорожкам или по крайней правой полосе дороги. В местах большого скопления людей передвижение на электровелосипедах следует и вовсе запретить, считает Шейкин.

В начале марта на сайте Кремля появилось поручение Владимира Путина проработать правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности. Вопросом занимается Минтранс и ГАИ. В Петербурге депутаты Законодательного собрания также предложили ввести новые ограничения для СИМ. Например, полностью запретить движение по пешеходным дорогам и тротуарам, введя административную ответственность за нарушение этого правила. Свои предложения они направили министру транспорта.

