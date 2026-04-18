МО "Северный" наградили на конкурсе "Верность Петербургу"

По итогам первого конкурса муниципальных практик "Верность Петербургу" в номинации "Наследие, которое нас объединяет" 17 апреля победил проект от МО "Северный" "Маленький северный рай", рассказал глава округа Юрий Куликов в своих социальных сетях. Его основой стал молодежный семейный фестиваль "День полярника", приуроченный к Дню МО "Северный" и Всероссийскому дню полярника, который ежегодно отмечается 21 мая.

"Победа в конкурсе "Верность Петербургу" — признание того, что локальный проект может работать на общегородские и федеральные смыслы. Мы не просто провели муниципальный праздник, мы начали формировать новую региональную традицию с федеральным участием — празднование Дня полярника в Северной столице. Теперь наш опыт становится моделью для других муниципалитетов", — написал Куликов.

"Маленький северный рай" реализован совместно с петербургским проектным офисом "Культурная столица" при поддержке комитета по внешним связям, комитета по молодежной политике и администрации Калининского района, в границах которого находится МО "Северный". По словам Куликова, до номинации в конкурсе "Верность Петербургу" проект получил признание на федеральном и международном уровне. В частности, его назвали "самым креативным научно-популярным событием года" на Национальной премии "Russian Event Awards". В рамках премии фестиваль "День полярника" также получил награду за "лучшую креативную идею локального события".

Первый фестиваль "День полярника" прошел в 2025 году. Тогда для гостей праздника организовали площадки с северными оленями и хаски, скульптурами изо льда, арт-инсталляциями и мастер-классами. Кроме того, на фестивале выступали этномузыканты и готовили блюда северных народов России. По информации Куликова, "День полярника" посетили более тысячи людей. В этом году фестиваль приурочен к 90-летию Калининского района и состоится 23 мая в Муринском парке.

