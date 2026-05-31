Прямая линия с вице-губернатором Княгининым пройдет 4 июня

Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин выйдет в прямой эфир 4 июня в 19:00, сообщил губернатор Александр Беглов в соцсетях. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" чиновник ответит на вопросы горожан.

Интересующие вопросы можно задать на странице вице-губернатора в соцсети "ВКонтакте" либо по телефону 246-79-49.

Княгинин в Смольном курирует деятельность комитета по науке и высшей школе, а также комитета по труду и занятости населения.

В мае на вопросы горожан отвечал вице-губернатор Борис Пиотровский, который занимается сферами культуры, спорта, туризма, печати, взаимодействия со СМИ, а также внутренней политикой. Еще в начале месяца в эфире телеканала "Санкт-Петербург" выступал вице-губернатор Евгений Разумишкин, курирующий сферы ЖКХ и благоустройства.

