Полицейские возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Ленобласти

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК) после ДТП на автодороге "Скандинавия", в результате которого погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Инцидент произошел днем 30 мая в Выборгском районе Ленинградской области. Один из погибших - несовершеннолетний 2015 года рождения.

По данным полицейских, 46-летний водитель, который ехал из Петербурга в Выборг, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. После автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на крышу.

На месте происшествия скончались водитель и двое пассажиров 47 и 75 лет. Мальчика 11 лет доставили в медучреждение, но спасти его не удалось. В ведомстве отметили, что в момент ДТП водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

В конце апреля на автодороге А-114 в Волховском районе Ленобласти водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Погибли два человека.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру