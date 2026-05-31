С 1 сентября в России появится единый QR-код для оплаты покупок

В российских магазинах и кафе с 1 сентября 2026 года появится единый универсальный QR-код для безналичных платежей, сообщил 31 мая ТАСС со ссылкой на заявления председателя комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Александра Демина. По его словам, с помощью единого QR-кода покупатели сами будут выбирать банк, через который пройдет оплата.

"С 1 сентября в России вводится универсальный QR-код - единый стандарт для всех безналичных платежей через QR. Теперь на кассе в любом магазине или кафе покупатель увидит только один код при оплате, а не несколько, как сейчас," - заявил парламентарий.

Также Демин отметил, что введение единого QR-кода приведет к снижению издержек для владельцев бизнеса, поскольку банки начнут конкурировать за эквайринг.

Информация о появлении единого QR-кода в российских магазинах появилась в СМИ в феврале. Предполагалось, что QR-код будет считываться в любом приложении. Технологию универсального QR-кода смогут использовать более 200 банков.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру