В Петербурге проходит голосование на выборах депутатов Гвинейской Республики

Голосование на выборах депутатов национальной ассамблеи Гвинейской Республики стартовало 31 мая в Петербурге, доложили в пресс-службе городской избирательной комиссии. Для граждан Гвинейской Республики, находящихся в Петербурге, открыт избирательный участок.

Всего в выборах участвуют 450 кандидатов. В парламент изберут 147 депутатов. По пропорциональной системе пройдут 49 депутатов в едином избирательном округе. Еще 98 депутатов будут избраны по мажоритарной системе в 50 избирательных округах, в том числе зарубежных.

По данным ЦИК, граждане Гвинеи, проживающие в России, также могут проголосовать в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске и Ростове-на-Дону.

В декабре 2025 года в Гвинее состоялись выборы президента. Большинство избирателей проголосовали за Мамади Думбуя. До назначения на должность он окончил военную школу во Франции, участвовал в боевых действиях в Афганистане, Израиле, Центрально-Африканской Республике. В сентябре 2021 года пришел к власти в Гвинее в результате военного переворота.

Гвинейская Республика - государство в Западной Африке. Население страны составляет примерно 15 млн человек. По форме правления Гвинея - президентская республика. Страна занимает первое место в мире по запасам боксита - сырья для производства алюминия. Также в Гвинее есть месторождения алмазов, золота и железной руды.

