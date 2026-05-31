На следующей неделе Путин встретится с главами мировых информагентств

Президент Владимир Путин в рамках своего визита в Петербург во время ПМЭФ на следующей неделе встретится с главами ведущих мировых информагентств, сообщает издание "Вести". Также состоится заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России с участием президента.

Кроме того, в течение следующей недели Путин проведет встречу с многодетными семьями и вручит ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава". Награды выдаются женщинам, которые воспитали семерых и более детей.

На следующей неделе, с 3 по 6 июня, в городе на базе КВЦ "Экспофорум" пройдет Петербургский международный экономический форум. В конце марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие Путина в ПМЭФ. Глава государства выступает на форуме с 2012 года.

Участие в ПМЭФ подтвердили более 130 стран и территорий. В мероприятии будут участвовать главы госструктур и международных организаций, представители бизнеса и научного сообщества. Также в деловой программе форума анонсированы выступления 28 глав регионов России.

