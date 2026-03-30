Путин выступит с речью на ПМЭФ в 2026 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Владимира Путина в Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году, передает ТАСС. По словам пресс-секретаря, речь президента будет содержательной.

"Всегда президент принимает участие, всегда выступление. Все ждут выступления президента на питерском форуме. <...> В этом году оно тоже будет содержательное, и его будут ждать", - отметил Песков.

Путин выступит на ПМЭФ-2026 в семнадцатый раз. Он участвовал в каждом петербургском форуме в период с 2012 по 2025 год. Исключение составил только 2020 год - тогда форум отменили из-за вспышки коронавируса.

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня на базе КВЦ "Экспофорум". В статусе страны-гостя выступит Саудовская Аравия. Экспозиционно-деловая зона форума составит 1 679 кв. м. Губернатор Александр Беглов утверждал, что при подготовке к проведению экономического форума город ставит перед собой две главные задачи: показать гостям гостеприимство Петербурга и сохранить при этом комфорт местных жителей.

В 2026 году Петербург готов потратить до 200 млн рублей на организацию городского стенда. Он включит в себя конгрессную зону в виде амфитеатра, открытую зону деловых контактов, съемочный павильон, закрытую зону для переговоров. Предполагается, что на городском стенде комфортно смогут находиться до 500 человек.

