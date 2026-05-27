Беглов обсудил с делегацией Узбекистана проекты Петербурга и Ташкента

Губернатор Петербурга Александр Беглов 27 мая провел в Смольном рабочую встречу с делегацией Узбекистана во главе с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым и советником президента республики Илхомиддином Шокировым. На мероприятии также присутствовали вице-губернаторы Евгений Разумишкин, Кирилл Поляков, Владимир Омельницкий, а также председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев. Беглов поблагодарил гостей за участие в праздновании Дня города, а также вручил Умурзакову и сотрудникам мэрии Ташкента благодарности губернатора Петербурга за вклад в развитие экономических и гуманитарных связей.

Глава города поздравил гостей с Курбан‑байрам, пригласил школьников Ташкента на "Алые паруса" и предложил поучаствовать в образовательном обмене. Беглов и представители республики также обсудили итоги Дней Узбекистана, которые прошли в апреле в Северной столице, и договорились повторить мероприятие летом 2026 года.

"Дни Ташкента дадут жителям Петербурга возможность ещё ближе познакомиться с богатой культурой и традициями Узбекистана. Мы окажем полное содействие в подготовке мероприятий, от подбора компании‑оператора до решения организационных вопросов. Вместе мы сделаем важный шаг на пути укреплении двустороннего сотрудничества", — цитируют Беглова в городской администрации.

Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы завершения строительства Делового центра Петербурга в Ташкенте, открытия Торгового дома столицы республики в городе, реализации проекта квартала "Санкт‑Петербург" в Новом Ташкенте, а также сотрудничества в сфере очистки сточных вод, медицинской и фармацевтической промышленности.

Сегодня делегация из Узбекистана сопровождала главу города на основных мероприятиях по случаю празднования даты основания Петербурга. Беглов пригласил ташкентских чиновников на возложение цветов к Медному всаднику и в Мариинский дворец на закладку "Капсулы времени".

Петербург и Ташкент работают над развитием дипломатических отношений. В Ташкент приезжал вице-губернатор Кирилл Поляков для встречи с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, а председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев посещал столицу республики для обсуждения совместных проектов с чиновниками Узбекистана.

