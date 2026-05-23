Поляков дал старт флагом на параде ретротехники

Вице-губернатор Кирилл Поляков 23 мая дал старт флагом на XI Петербургском международном параде ретротранспорта в последний день фестиваля "ТранспортФест", сообщила пресс-служба комитета по транспорту. В колоннах по центральным улицам города проехали 323 раритетных автомобиля — столько лет исполнится Петербургу в 2026 году. Темой парада стало 100-летие регулярного автобусного движения в Северной столице. Впервые в рамках фестиваля организовали отдельную колонну "100 лет петербургскому автобусу". В нее вошли 15 исторических автобусов разных лет.

В параде исторической техники приняли участие 56 автобусов, 25 грузовых автомобилей, 14 мотоциклов, 10 трамваев и 6 троллейбусов, а также спецтехника из частных музейных коллекций и музеев России и других стран. Колонна начала движение с Большой Морской улицы, после проследовала через Исаакиевскую площадь, Невский проспект, Садовую и Инженерную улицы до Караванной улицы. После пробега транспорт собираются разместить на Инженерной, Караванной и Замковой улицах, площади Белинского и набережной Фонтанки. Там к экспозиции присоединятся ретротрамваи и раритетные троллейбусы.

В пробеге также поучаствовал бывший вице-губернатор Петербурга, президент и генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов. Он проехал в составе колонны на автомобиле ВАЗ-2101 "Жигули" — "Тур Европы — 1971".

Фестиваль "ТранспортФест" проходит в Петербурге с 2019 года. Мероприятие посвящено истории автомобилей и общественного транспорта. В рамках фестиваля проходят показы раритетных машин, выставки, парады исторической техники и концертная программа. В 2026 году VII международный транспортный фестиваль "ТранспортФест" проходит с 22 по 23 мая.

