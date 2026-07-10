Чечина встретилась с школьниками из Мариуполя в лагере "Дружных"

Вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина встретилась со школьниками из города-побратима Мариуполя, отдыхающими в оздоровительном комплексе "Дружных" в поселке Молодежное Курортного района, сообщила 10 июля пресс-служба Смольного. Дети приехали на третью смену двумя днями ранее по программе "Петербургские каникулы". Всего лагерь принял 313 учеников и 17 педагогов из Мариуполя.

"Мы вас очень любим и всегда ждем. Надеемся, что время, которое вы проведете в лагере "Дружных" в Петербурге, будет для вас полезным, и вы запомните эти прекрасные впечатления на долгие-долгие годы", — цитируют Чечину в пресс-службе городской администрации.

Во время встречи чиновница ответила на вопросы школьников из Мариуполя и рассказала о своей профессиональной карьере. Чечина также осмотрела отремонтированные многофункциональный клуб и летнюю столовую лагеря.

Лагерь "Дружных" открылся в 1957 году для детей ленинградских рабочих. Его площадь составляет около 20 гектаров. На территории комплекса расположены 10 двухэтажных корпусов, зоны для отдыха и занятий спортом. Ученики из Мариуполя регулярно приезжают на летние каникулы в оздоровительный лагерь "Дружных". В рамках поездки им организовывают пять смен в детском комплексе, устраивают экскурсии по Петербургу и мастер-классы. В 2023 году на смену к школьникам приезжал губернатор Александр Беглов.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный