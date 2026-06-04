Линченко на ПМЭФ подписал соглашение о восстановлении Невской мануфактуры

Соглашение о намерениях реализовать инвестиционный проект по восстановлению сгоревшего здания Невской бумагопрядильной мануфактуры подписано утром 4 июня в рамках ПМЭФ, сообщил вице-губернатор Николай Линченко. Чиновник поставил свою подпись под документом вместе с представителями ООО "КВС-Невский" и ООО "Невское наследие" в присутствии губернатора Александра Беглова.

В рамках соглашения планируется восстановить и приспособить для современного использования комплексы построек фабрики Варгуниных и фабрики "Торнтон" на Октябрьской набережной. Последняя известна сейчас как Невская мануфактура.

"Планируется, что в ходе реализации проекта инвесторы создадут современную социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, которая поможет в развитии всего района и окажет положительное влияние на экономику города", — написал Линченко.

В апреле 2021 года здание Невской мануфактуры охватил пожар. В результате произошедшего от исторической постройки остались только стены. В огне погиб сотрудник МЧС, еще двое пострадали. По факту произошедшего в отношении гендиректора АО "Невская мануфактура" Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). В сентябре 2023 года суд прекратил дело в связи с истечением сроков давности. В январе 2026 года до суда дошло уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 219 УК РФ), возбужденное в отношении предпринимателя Игоря Пеховского, арендовавшего помещения в здании.

Андрей Казарлыга / Фото: Смольный