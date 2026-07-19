Вице-губернатор Кропачев ответит на вопросы петербуржцев в четверг

Прямая линия с вице-губернатором Сергеем Кропачевым состоится в четверг, 23 июля, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов 19 июля. Трансляция состоится в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и в группе правительства города во "ВКонтакте".

В Смольном Кропачев курирует работу комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Должность вице-губернатора он занимает с февраля 2024 года, до этого в течение пяти лет возглавлял ОАО "Петербургская сбытовая компания".

Вопросы чиновнику можно задать на его странице во "ВКонтакте" или же по телефону 246-79-49.

Нынешняя прямая линия станет для Кропачева уже четвертой по счету. В предыдущий раз он отвечал на вопросы горожан в ноябре 2025 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру