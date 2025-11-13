Кропачев воздержался от оценок аварии на улице Харченко

Вице-губернатор Сергей Кропачев, ответственный за сферу ЖКХ в Петербурге, воздержался от оценок ситуации с провалом грунта на улице Харченко в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург". Чиновник отметил, что сейчас ведется экспертиза, при этом причиной аварии он назвал деформацию канализационного коллектора из-за движения грунтов.

— По улице Харченко я бы здесь был бы аккуратен в высказываниях, поскольку на данный момент ведется экспертиза. Делается экспертиза, геологическая экспертиза, ведут расследование правоохранительные органы с целью установления причин возникновения данной ситуации, — заявил вице-губернатор.

При этом Кропачев заявил, что речь идет о "нештатной ситуации, которая произошла вследствие движения грунтов". Вследствие аварии произошла деформация канализационного коллектора, добавил он.

— Там, когда случился провал, я думаю, что наши зрители возможно видели фотографии из интернета, или там видео выкладывали некоторые. Там видны такие металлические трубы, которые торчат. И вот посредством этих металлических труб проводилась заморозка грунтов и строился коллектор, — добавил Кропачев.

Также вице-губернатор высказался о прорыве трубы углу проспекта Энгельса и Светлановской площади, произошедшем в ночь на 9 ноября. По его словам, инцидент не связан с работами по прокладке нового коллектора по Большому Сампсониевскому проспекту. "Проходка этой части была осуществлена еще весной текущего года", — отметил он.

— Инцидент на Светлановской площади был вызван работой сторонней организации, которая выполняла работы по горизонтально-направленному бурению и в рамках этой работы допустила ошибку, существенную ошибку, — высказался Кропачев о причинах ситуации.

По словам вице-губернатора, рабочие пробили трубы водоснабжения и водоотведения, что привело к просадке грунта. Он также заявил о планах обратиться в суд для взыскания компенсации с организатора работ.

Напомним, просадка грунта на улице Харченко произошла вечером 20 октября. Жильцов близлежащего дома на две недели выселили из квартир до завершения работ на участке. Следствием аварии стал, в том числе, мор рыб в Муринском ручье и реке Охте. Водоканал накануне пообещал заняться восстановлением популяции рыбы весной 2026 года. Также накануне о ситуации высказался спикер Законодательного собрания Александр Бельский, который прокомментировал предложение устроить парламентское расследование инцидента, поступившее от главы петербургского отделения "Справедливой России" Надежды Тихоновой. В комментарии ЗАКС.Ру он заявил, что не считает нужным делать это.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру