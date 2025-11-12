Популяцию рыбы в Муринском ручье пообещали восстановить весной 2026 года

Биологические ресурсы в Муринском ручье и реке Охте собираются восстанавливать весной 2026 года, сообщил 12 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу петербургского Водоканала. Проведение работ связано с просадкой грунта на улице Харченко, случившейся в октябре.

С началом паводков весной следующего года планируется проверить состояние воды в ручье и реке. Водоканалу поручили "с особой ответственностью" восполнить там популяцию рыб.

В Водоканале заявили, что очистили береговую линию и приступили к заполнению ручья чистой водой для его промывки. Исследования и подготовка рекомендаций проводились с участием Государственного гидрологического института, который подключился к работе по просьбе Смольного.

Провал грунта на улице Харченко произошел вечером 20 октября, в результате прорвало канализационный коллектор и нечистоты попали в Муринский ручей. Местные жители стали жаловаться на зловоние и гибель рыбы. Петербургское отделение партии "Зеленые" в начале ноября обратились в профильные ведомства в связи со случившимся. В свою очередь, лидер городского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова предложила провести парламентское расследование, а "Яблоко" предложило использовать средства резервного фонда для ликвидации аварии.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру