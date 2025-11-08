ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 8 ноября 2025, 15:35

"Яблоко" предложило ликвидировать аварию на Охте из средств резервного фонда

фото ЗакС политика "Яблоко" предложило ликвидировать аварию на Охте из средств резервного фонда

Глава петербургского отделения "Яблока" Ольга Цепилова направила губернатору Александру Беглову письмо с предложением использовать средства резервного фонда на ликвидацию последствий загрязнения нечистотами Муринского ручья и реки Охты, сообщили ЗАКС.Ру в партии. Авария произошла после провала грунта в зоне Выборгского канализационного коллектора, случившегося 20 октября на улице Харченко.

"Прошу вас выделить средства из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга <...> для проведения работ по ликвидации  последствий аварии и восстановлению нормального экологического состояния реки Охты и Муринского ручья", — говорится в письме.

Из средств фонда предлагается оплатить вывоз загрязненного грунта и очистку русел реки и ручья, восстановление популяции рыб и работы по модернизации инженерной инфраструктуры.

Кроме того, Цепилова попросила Беглова обеспечить "максимальную открытость" данных о предпринимаемых мерах и о результатах мониторинга качества воды, а также проанализировать причины аварии для недопущения подобных инцидентов в будущем. Еще одна просьба касалась рассмотрения вопроса о разработке комплексной программы по экологической реабилитации Охты.

В начале ноября петербургское отделение "Зеленых" обратилось в ряд профильных ведомств в связи с сообщениями о гибели рыбы в Охте и о зловонии, появившемся после просадки грунта. В свою очередь, лидер городского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова предложила спикеру Законодательного собрания Александру Бельскому организовать парламентское расследование в связи с инцидентом.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама