"Яблоко" предложило ликвидировать аварию на Охте из средств резервного фонда

Глава петербургского отделения "Яблока" Ольга Цепилова направила губернатору Александру Беглову письмо с предложением использовать средства резервного фонда на ликвидацию последствий загрязнения нечистотами Муринского ручья и реки Охты, сообщили ЗАКС.Ру в партии. Авария произошла после провала грунта в зоне Выборгского канализационного коллектора, случившегося 20 октября на улице Харченко.

"Прошу вас выделить средства из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга <...> для проведения работ по ликвидации последствий аварии и восстановлению нормального экологического состояния реки Охты и Муринского ручья", — говорится в письме.

Из средств фонда предлагается оплатить вывоз загрязненного грунта и очистку русел реки и ручья, восстановление популяции рыб и работы по модернизации инженерной инфраструктуры.

Кроме того, Цепилова попросила Беглова обеспечить "максимальную открытость" данных о предпринимаемых мерах и о результатах мониторинга качества воды, а также проанализировать причины аварии для недопущения подобных инцидентов в будущем. Еще одна просьба касалась рассмотрения вопроса о разработке комплексной программы по экологической реабилитации Охты.

В начале ноября петербургское отделение "Зеленых" обратилось в ряд профильных ведомств в связи с сообщениями о гибели рыбы в Охте и о зловонии, появившемся после просадки грунта. В свою очередь, лидер городского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова предложила спикеру Законодательного собрания Александру Бельскому организовать парламентское расследование в связи с инцидентом.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру