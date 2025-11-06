Бельского попросили провести парламентское расследование загрязнения Охты

Лидер петербургского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова предложила спикеру Законодательного собрания Александру Бельскому организовать парламентское расследование причин и условий загрязнения нечистотами Муринского ручья и реки Охты. Копию письма политик опубликовала в своем telegram-канале. Городские депутаты с 2018 года имеют право устраивать парламентские расследования, однако до сих пор этой возможностью ни разу не воспользовались.

"Мы призываем вас <...> организовать и провести парламентское расследование для установления причин и условий возникновения чрезвычайной ситуации с провалом грунта в зоне Выборгского канализационного коллектора на ул. Харченко, повлекшей за собой вред окружающей среде, а также для снижения дальнейших экологических рисков в результате случившегося", — говорится в обращении.

Также Тихонова попросила обеспечить проведение регулярных брифингов для СМИ и публикацию отчетов о ходе расследования. Она выразила убежденность в том, что в ЗакСе наберется достаточное количество депутатов, готовых инициировать парламентское расследование.

В Смольном уже подтверждали, что загрязнение водных объектов могло быть связано с прорывом канализационного коллектора после просадки грунта на улице Харченко, напомнила Тихонова. Она предположила, что ситуация стала "следствием системной халатности и бездействия ответственных лиц и организаций", которые теперь будто бы пытаются замалчивать происходящее.

Ранее политик рассказала о ситуации лидеру справороссов Сергею Миронову и попросила его вмешаться и привлечь внимание федеральных ведомств к происходящему.

Напомним, провал асфальта на улице Харченко произошел вечером 20 октября, жителей соседнего дома эвакуировали. Одним из следствий ЧП стал прорыв коллектора, воду из которого решили пустить в обход. Тем не менее, часть стоков могла попасть в Муринский ручей и затем в Охту. Местные жители стали жаловаться на зловоние и на мор рыбы. Петербургское отделение "Зеленых" подтвердило сильный запах при проверке состояния территории у Муринского ручья, в чем убедился корреспондент ЗАКС.Ру. Накануне стало известно о том, что Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проведет внеплановую проверку петербургского Водоканала в связи с жалобами на ухудшение качества воды в Охте и Муринском ручье.

Согласно городскому закону "О парламентском расследовании", ЗакС вправе инициировать процедуру в случаях нарушения прав и свобод граждан или же, например, неисполнения Устава Петербурга и городских законов. Для этого не менее десяти парламентариев должны обратиться в комитет ЗакСа по законодательству, после чего тот готовит проект постановления о начале разбирательства и выносит его на общее голосование. В случае поддержки большинством депутатов формируется комиссия по проведению парламентского расследования, которая и приступает к работе. Полностью пройти процедуру не получилось ни у кого, хотя попытки несколько раз предпринимались. Подробнее о процедуре парламентского расследования и о том, почему депутаты не прибегают к его использованию, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру