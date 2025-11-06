ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 6 ноября 2025, 17:54

Бельского попросили провести парламентское расследование загрязнения Охты

фото ЗакС политика Бельского попросили провести парламентское расследование загрязнения Охты

Лидер петербургского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова предложила спикеру Законодательного собрания Александру Бельскому организовать парламентское расследование причин и условий загрязнения нечистотами Муринского ручья и реки Охты. Копию письма политик опубликовала в своем telegram-канале. Городские депутаты с 2018 года имеют право устраивать парламентские расследования, однако до сих пор этой возможностью ни разу не воспользовались.

"Мы призываем вас <...> организовать и провести парламентское расследование для установления причин и условий возникновения чрезвычайной ситуации с провалом грунта в зоне Выборгского канализационного коллектора на ул. Харченко, повлекшей за собой вред окружающей среде, а также для снижения дальнейших экологических рисков в результате случившегося", — говорится в обращении.

Также Тихонова попросила обеспечить проведение регулярных брифингов для СМИ и публикацию отчетов о ходе расследования. Она выразила убежденность в том, что в ЗакСе наберется достаточное количество депутатов, готовых инициировать парламентское расследование.

В Смольном уже подтверждали, что загрязнение водных объектов могло быть связано с прорывом канализационного коллектора после просадки грунта на улице Харченко, напомнила Тихонова. Она предположила, что ситуация стала "следствием системной халатности и бездействия ответственных лиц и организаций", которые теперь будто бы пытаются замалчивать происходящее.

Ранее политик рассказала о ситуации лидеру справороссов Сергею Миронову и попросила его вмешаться и привлечь внимание федеральных ведомств к происходящему.

Напомним, провал асфальта на улице Харченко произошел вечером 20 октября, жителей соседнего дома эвакуировали. Одним из следствий ЧП стал прорыв коллектора, воду из которого решили пустить в обход. Тем не менее, часть стоков могла попасть в Муринский ручей и затем в Охту. Местные жители стали жаловаться на зловоние и на мор рыбы. Петербургское отделение "Зеленых" подтвердило сильный запах при проверке состояния территории у Муринского ручья, в чем убедился корреспондент ЗАКС.Ру. Накануне стало известно о том, что Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проведет внеплановую проверку петербургского Водоканала в связи с жалобами на ухудшение качества воды в Охте и Муринском ручье.

Согласно городскому закону "О парламентском расследовании", ЗакС вправе инициировать процедуру в случаях нарушения прав и свобод граждан или же, например, неисполнения Устава Петербурга и городских законов. Для этого не менее десяти парламентариев должны обратиться в комитет ЗакСа по законодательству, после чего тот готовит проект постановления о начале разбирательства и выносит его на общее голосование. В случае поддержки большинством депутатов формируется комиссия по проведению парламентского расследования, которая и приступает к работе. Полностью пройти процедуру не получилось ни у кого, хотя попытки несколько раз предпринимались. Подробнее о процедуре парламентского расследования и о том, почему депутаты не прибегают к его использованию, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Тихонова Надежда Геннадьевна 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама