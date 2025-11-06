Тихонова рассказала Миронову о ситуации в реке Охта

Руководитель петербургского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова на встрече с председателем партии Сергеем Мироновым в Москве рассказала о проблеме загрязнения реки Охта и Муринского ручья. Фотографией со встречи она поделилась в своих соцсетях утром 6 ноября. Она попросила Миронова вмешаться и обратить внимание федеральных ведомств на ситуацию. Последние две недели жители жалуются на неприятный запах в районе Охты и Муринского ручья. Также очевидцы делились фотографиями мертвой рыбы.

"Попросила Сергея Михайловича взять ситуацию под контроль и в срочном порядке обратиться в федеральные контролирующие органы. Ситуация чрезвычайная, вопиющая и требует вмешательства федеральных властей", - написала Тихонова в своих соцсетях.

Жители домов, расположенных вблизи реки Охта и Муринского ручья, начали жаловаться на резкий запах в 20-х числах октября - вскоре после прорыва коллектора на улице Харченко – там в результате аварии произошел обвал асфальта. После аварии специалисты из Росприроднадзора обнаружили превышение предельно допустимых концентраций анионных синтетических поверхностно-активных веществ, аммоний-ионов, нефтепродуктов в воде. После аварии часть нагрузки на инфраструктуру перевели на коллекторы, которые сбрасывают стоки в Муринский ручей. Он, в свою очередь, впадает в реку Охта, а та - в Неву.

Ранее в профильные ведомства из-за сообщений о возможном загрязнении водных объектов обращался депутат Законодательного собрания Алексей Зинчук, а также руководитель петербургского отделения партии "Зеленые" Кристина Черемных.

