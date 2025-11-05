Зинчук призвал Разумишкина разобраться с загрязнением Муринского ручья и Охты

Депутат Законодательного собрания Алексей Зинчук обратился к правительству Петербурга с просьбой разобраться с проблемой загрязнения Муринского ручья и реки Охты неочищенными стоками. Соответствующее обращение с просьбой провести проверку он направил в адрес вице-губернатора Евгения Разумишкина. Похожее письмо он направил главе межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти Наталии Башкетовой.

В своем обращении депутат приводит жалобы местных жителей Калининского района, которые указывают на неприятный запах сероводорода. По его словам, петербуржцы особенно сильно чувствуют аромат нечистот вечером и ночью, а также периодически утром и днём.

Неприятный запах вблизи Муринского ручья и реки Охты появился после обвала грунта на улице Харченко. 20 октября там произошла авария на коллекторе. Также местные жители сообщали о мертвой рыбе на берегу реки. Накануне Муринский ручей осмотрели представители партии "Зеленые".

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру