Росприроднадзор анонсировал проверку петербургского Водоканала

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проведёт внеплановую проверку ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" после сообщений об ухудшении состояния воды в реке Охта из-за поступления канализационных стоков в Муринский ручей, сообщила 5 ноября пресс-служба надзорного ведомства. Мероприятие пройдёт по требованию прокуратуры.

Анализ проб воды показал превышение предельно допустимых концентраций анионных синтетических поверхностно-активных веществ, аммоний-ионов, нефтепродуктов и взвешенных веществ. По словам местных жителей, в реке заметили гибель рыбы. Также горожане жаловались на неприятный запах вблизи Муринского ручья и реки Охта, который появился после обвала грунта на улице Харченко. Там 20 октября произошла авария на коллекторе.

На ситуацию обратили внимание депутат Законодательного собрания Алексей Зинчук и представители партии "Зелёные". Парламентарий направил обращение в адрес вице-губернатора Евгения Разумишкина и главы межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти Наталии Башкетовой с просьбой разобраться с загрязнением водоёма неочищенными стоками. Представители "Зеленых" также отправили запросы в профильные ведомства.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру