ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 28 декабря 2025, 18:26

Беглов принял участие в открытии драмтеатра в Мариуполе

фото ЗакС политика Беглов принял участие в открытии драмтеатра в Мариуполе

Губернатор Петербурга Александр Беглов в воскресенье, 28 декабря, принял участие в торжественной церемонии открытия Драматического театра в Мариуполе. Здание восстанавливали три года. В марте 2022 года оно было разрушено в ходе боевых действий. В восстановительных работах принимали участие специалисты из Петербурга. Глава Петербурга назвал открытие драмтеатра одним из "главных событий в культурной жизни России в уходящим году". В церемонии кроме Беглова приняли участие глава ДНР Денис Пушилин и полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя. 

"Была поставлена задача – одновременно с восстановлением и строительством других объектов возродить за три года Мариупольский театр. Работа не прекращалась ни на один день. В ней участвовало порядка трехсот человек. Вместе с мариупольцами мы справились с задачей – сохранили архитектурный облик театра – с колоннами, портиком, скульптурой. В то же время – оснастили его по самым современным стандартам. Мариупольский театр сегодня – один из лучших в России и мире", – цитирует слова губернатора Беглова пресс-служба Смольного.

При проведении работ использовали натуральный камень, дерево, ткани и позолоту. Фасад театра покрыт гранитом и травертином. Драмтеатр объявил о запуске продажи билетов 18 декабря. 

Всего с момента заключения соглашения о побратимстве Петербурга и Мариуполя специалисты из Северной столицы восстановили около 50 объектов. Среди них детские сады, школы, медучреждения и жилые дома. В обозримом будущем строители из Петербурга намерены принять участие в возведении в Мариуполе роддома, детского инфекционного корпуса и педиатрического корпуса, а также центра занятости. Также специалисты собираются реконструировать стадион "Азовец".

Константин Леньков / Фото: Смольный


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама