Беглов принял участие в открытии драмтеатра в Мариуполе

Губернатор Петербурга Александр Беглов в воскресенье, 28 декабря, принял участие в торжественной церемонии открытия Драматического театра в Мариуполе. Здание восстанавливали три года. В марте 2022 года оно было разрушено в ходе боевых действий. В восстановительных работах принимали участие специалисты из Петербурга. Глава Петербурга назвал открытие драмтеатра одним из "главных событий в культурной жизни России в уходящим году". В церемонии кроме Беглова приняли участие глава ДНР Денис Пушилин и полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя.

"Была поставлена задача – одновременно с восстановлением и строительством других объектов возродить за три года Мариупольский театр. Работа не прекращалась ни на один день. В ней участвовало порядка трехсот человек. Вместе с мариупольцами мы справились с задачей – сохранили архитектурный облик театра – с колоннами, портиком, скульптурой. В то же время – оснастили его по самым современным стандартам. Мариупольский театр сегодня – один из лучших в России и мире", – цитирует слова губернатора Беглова пресс-служба Смольного.

При проведении работ использовали натуральный камень, дерево, ткани и позолоту. Фасад театра покрыт гранитом и травертином. Драмтеатр объявил о запуске продажи билетов 18 декабря.

Всего с момента заключения соглашения о побратимстве Петербурга и Мариуполя специалисты из Северной столицы восстановили около 50 объектов. Среди них детские сады, школы, медучреждения и жилые дома. В обозримом будущем строители из Петербурга намерены принять участие в возведении в Мариуполе роддома, детского инфекционного корпуса и педиатрического корпуса, а также центра занятости. Также специалисты собираются реконструировать стадион "Азовец".

Константин Леньков / Фото: Смольный