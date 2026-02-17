Афонин призвал петербургских коммунистов поддержать алтайских однопартийцев

Депутат Государственной думы от КПРФ Юрий Афонин встретился с петербургскими коммунистами 17 февраля, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Поездка имела цель рассказать соратникам о проблемах, с которыми столкнулась партия в регионах и, в частности, в Алтайском крае. На встрече запустили сбор подписей под обращением в поддержку однопартийцев.

В своем выступлении коммунист заявил, что в преддверии выборов компартия испытывает "колоссальное" политическое давление. В качестве примера он привел задержания депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания в последние месяцы, а также изъятие партийной прессы в Липецкой области в августе 2025 года.

Не забыл Афонин упомянуть соратников из Ленинградской области — бывшего кандидата на выборах губернатора Ларису Мухину и депутата регионального Законодательного собрания Ивана Апостолевского. Последний летом 2025 года провел семь суток под арестом из-за репоста с критикой оппозиционера Алексея Навального*. На Мухину осенью составили протоколы о проведении несогласованной акции и о распространении агитации с нарушением закона о выборах.

— Наша юридическая служба насчитала десятки случаев за последнее время, когда преследуют партийных активистов. Мы видим, что, несмотря на укрепление позиции партии, идет серьезное ограничение возможности доведения до населения своей точки зрения, — пожаловался депутат Госдумы соратникам.

Ответом на возникающие сложности, по мысли партийного руководства, должно стать обращение к властям и руководству силовых структур с призывом остановить преследование коммунистов. Афонин призвал слушателей доносить тезисы до окружающих и добиваться расширения круга подписавших документ, в том числе за счет муниципальных и региональных депутатов. Сейчас, по его оценкам, поддержку обращению выразили почти тысяча подписантов, причем в их числе оказались представители не только КПРФ, но также других политических партий.

— В целом ряде регионов нашу точку зрения даже разделяют некоторые депутаты "Справедливой России", даже в ряде регионов единороссы подписались под этим обращением, — заявил депутат. — Потому что даже они видят, как несправедливо, особенно в тех регионах, где есть преследование, относятся к коммунистам.

Впервые с уголовным преследованием алтайские представители КПРФ столкнулись в ноябре 2025 года, когда стало известно о задержании и аресте депутата местного ЗакСа Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер по делу о мошенничестве. По версии следствия, в 2021 году Клюшникова фиктивно трудоустроила свою помощницу в краевом парламенте. Последняя в действительности там не работала, но получала зарплату. Общую сумму переведенных на счет кербер средств оценили в 3 млн рублей.

В СИЗО коммунистки провели месяц. В конце года суд заменил им арест на подписку о невыезде.

На этом, однако, проблемы у краевой фракции не закончились. В начале февраля уголовное дело о мошенничестве возбудили в отношении депутатов Юрия Кропотина и Андрея Чернобая, а также помощника одного из них. В их случаях также речь шла о фиктивном трудоустройстве на общую сумму 4,6 млн рублей. Суд не стал заключать обоих депутатов в СИЗО.

Отметим, что фракция КПРФ в краевом Заксобрании насчитывает 18 человек, что соответствует почти трети от общего числа депутатов. Больше мандатов только у "Единой России".

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру