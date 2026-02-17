Четыре новых трамвайных линии построят в Петербурге

Группа компаний "Нацпроектстрой" и "Горэлектротранс" 17 февраля подписали соглашение о сотрудничестве для строительства четырех новых трамвайных линий общей протяженностью более 40 километров, сообщил комитет по транспорту. Линии планируют создать в южных районах Петербурга. Подписание соглашения состоялось в трамвайном парке № 7.

Подписи под соглашением поставили врио директора "Горэлектротранса" Константин Шостак и заместитель гендиректора "Нацпроектстроя" по коммерции Дмитрий Болотский.

Проект предусматривает строительство трамвайных линий вдоль Софийской улицы, Южной широтной магистрали и Волхонского шоссе, а также организацию маршрута до города-спутника "Южный". После реализации планируется запуск скоростных трамваев повышенной комфортности и безопасности.

"Новые трамвайные линии станут логическим продолжением развития скоростного транспорта. Они позволят повысить уровень транспортной доступности жителей отдаленных районов города и свяжут их со станциями Петербургского метрополитена", - отметил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин.

Маршрут южной трамвайной сети до Колпино и города-спутника "Южный" разрабатывается в рамках обновленного нацпроекта "Инфраструктура для жизни", реализуемого по решению президента Владимира Путина с 2025 года. В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о намерениях по созданию новых линий подписали губернатор Александр Беглов, глава Сбербанка Герман Греф и гендиректор "Нацпроектстроя" Алексей Крапивин.

Екатерина Гусева / Фото: Комитет по транспорту