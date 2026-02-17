Беглов занял первое место в рейтинге губернаторов СЗФО

Губернатор Петербурга Александр Беглов занял первую строчку в медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа по упоминаемости в СМИ за январь 2026 года, подготовленном "Медиалогией". В общероссийском рейтинге глав регионов Беглов расположился на пятом месте.

Медиарейтинг строится на основе анализа упоминаний в СМИ и отражает интенсивность информационной активности политиков. В январе "Медиалогия" насчитала 12,6 тысячи упоминаний петербургского градоначальника в СМИ. О губернаторе Мурманской области Андрее Чибисе писали 11,5 тысяч раз, он занял второе место. На третьей позиции оказался губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, о котором журналисты выпустили 9,5 тысяч заметок.

"Медиалогия" перечислила наиболее разошедшиеся в СМИ инфоповоды с участием Беглова. В январе он принял участие в памятных мероприятиях по случаю 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и обратился к ветеранам и жителям города с поздравлениями. Также он доложил президенту Владимиру Путину о мерах поддержки блокадников и развитии транспортной системы Петербурга. Кроме того, губернатор провел встречу в Смольном с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

В общероссийском медиарейтинге первое место досталось мэру Москвы Сергею Собянину, второе и третье – губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо и главе Московской области Андрею Воробьеву соответственно.

Напомним, что по итогам 2025 года Беглов занял первое место в медиарейтинге губернаторов СЗФО. В общероссийском рейтинге он оказался на шестом месте. Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский в январе занял первое место среди глав региональных парламентов по упоминаемости в СМИ.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру