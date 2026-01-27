Беглов возложил цветы на Пискаревском кладбище

Губернатор Александр Беглов 27 января принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском кладбище, приуроченной к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Кроме него, память погибших почтили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Законодательного собрания Александр Бельский, полпред президента в СЗФО Игорь Руденя и генпрокурор Александр Гуцан, а также почетные граждане Петербурга, депутаты, общественники и главы религиозных организаций.

Для участия в церемонии в Петербург прибыли блокадники из Армении, Белоруссии, Киргизии и других стран. Беглов выразил благодарность ветеранам и блокадникам, отстоявшим страну в годы Великой Отечественной войны.

"Наш нравственный долг — быть их достойными наследниками, сохранить священную память об их подвиге, сражаться и побеждать ради Родины, мира и справедливости", — приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

После возложения цветов Беглов и Бельский осмотрели выставку "Молодость, крещенная войной", посвященную молодежи блокадного Ленинграда. Ранее они обратились к горожанам в связи с годовщиной освобождения города.

