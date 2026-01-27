ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
27 января 2026, 10:58

Беглов и Бельский обратились к горожанам в связи с годовщиной завершения блокады

фото ЗакС политика Беглов и Бельский обратились к горожанам в связи с годовщиной завершения блокады

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский обратились 27 января к жителям Петербурга в связи с 82-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вместе они поблагодарили ветеранов и жителей блокадного города.

В начале 1944 года советские войска в ходе операции "Январский гром" оттеснили противника от стен Ленинграда, напомнили Беглов и Бельский. В этот день 82 года назад жители города услышали по радио приказ Военного совета Ленинградского фронта о полном освобождении Ленинграда от блокады. В городе впервые дали артиллерийский салют в честь этого события.

"Городской суд признал блокаду военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом. Суд подтвердил — целью врага была не оккупация, а уничтожение. Голод, бесконечные обстрелы и бомбежки — все это было спланированное истребление жителей города на Неве", — заявили Беглов и Бельский и назвали дату освобождения Ленинграда "Днем торжества человеческого духа и несгибаемой воли нашего народа".

Главы Петербурга и городского парламента перекинули параллель в современность и заявили, что сейчас подвиг защитников Родины продолжают участники СВО.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного


