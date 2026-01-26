Беглов и Дрозденко возглавили медиарейтинг глав субъектов СЗФО в 2025 году

По итогам 2025 года самым упоминаемым губернатором в Северо-Западном федеральном округе стал глава Петербурга Александр Беглов. На втором месте – его сосед из Ленинградской области Александр Дрозденко. Тройку лидеров замыкает губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Рейтинг составлен "Медиалогией".

В общефедеральном рейтинге Беглов занял шестую строчку. За год он опустился в списке на две позиции. Заметно поднялся в рейтинге губернатор Дрозденко — он поднялся на восемь строчек и занял 11 место.

Как уточнили в пресс-службе "Медиалогии", главными медиасобытиями Беглова в 2025 году стали "Алые паруса", мемориальные мероприятия в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, а также постановление о запрете работы иностранцев в сфере такси. Из других инфоповодов — встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что спикер петербургского парламента Александр Бельский занял вторую строчку в общероссийском рейтинге руководителей законодательных органов регионов в 2025 году.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру