Новости 26 января 2026, 20:02

Беглов и Дрозденко возглавили медиарейтинг глав субъектов СЗФО в 2025 году

Беглов и Дрозденко возглавили медиарейтинг глав субъектов СЗФО в 2025 году

По итогам 2025 года самым упоминаемым губернатором в Северо-Западном федеральном округе стал глава Петербурга Александр Беглов. На втором месте – его сосед из Ленинградской области Александр Дрозденко. Тройку лидеров замыкает губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Рейтинг составлен "Медиалогией". 

В общефедеральном рейтинге Беглов занял шестую строчку. За год он опустился в списке на две позиции. Заметно поднялся в рейтинге губернатор Дрозденко — он поднялся на восемь строчек и занял 11 место. 

Как уточнили в пресс-службе "Медиалогии", главными медиасобытиями Беглова в 2025 году стали "Алые паруса", мемориальные мероприятия в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, а также постановление о запрете работы иностранцев в сфере такси. Из других инфоповодов — встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что спикер петербургского парламента Александр Бельский занял вторую строчку в общероссийском рейтинге руководителей законодательных органов регионов в 2025 году.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


