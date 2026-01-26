ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 26 января 2026, 0:42

Беглов принял в Смольном короля Малайзии

фото ЗакС политика Беглов принял в Смольном короля Малайзии

В Смольном состоялась встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Королю петербургский чиновник показал экспозицию "Лензерев", на которой представлена военная техника и оружие времен блокады Ленинграда, а также показал подземный бункер в Смольном, построенный в 1937 году. 

"Возглавляемая вами делегация находится здесь в дни, когда Город-Герой Ленинград отмечает День полного освобождения от фашистской блокады. Благодарю вас за внимание к героической истории нашего города и страны", – цитирует слова Беглова пресс-служба Смольного. 

Также Беглов выразил надежду на сотрудничество Петербурга и Малайзии. Главу государства губернатор пригласил на международные форумы, которые проходят в Северной столице. 

Согласно сообщению городской администрации, в ближайшие дни делегация из Малайзии посетит петербургские предприятия и компании. Еще Беглов пожелал гостю "ярких впечатлений от знакомства с Эрмитажем". Отметим, ранее журналисты из кремлевского пула сообщали о предстоящих международных контактах президента Владимира Путина. 

Султан Ибрагим прибыл в Петербург днем 25 января. У трапа самолета в аэропорту его встречал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


