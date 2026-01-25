Дрозденко в Пулково встретил короля Малайзии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 25 января встретил у самолета в Пулково Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима Исмаила. Кадрами со встречи глава региона поделился в своих социальных сетях. Глава Малайзии прибыл в России для встречи с президентом Владимиром Путиным.

"В соответствии с международным протоколом встретил в Пулково Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима", – написал Дрозденко.

В последний раз король Ибрагим встречался с Путиным в августе 2025 года. Темой разговора стало развитие российско-малайзийских отношений. Малайзия с 2024 года также является страной-партнером БРИКС.

Ранее журналист Павел Зарубин рассказывал, что на предстоящей неделе у президента запланированы международные контакты.

Константин Леньков / Фото: Александр Дрозденко