С 15 марта кикшеринговые сервисы запустили аренду самокатов в Петербурге

Аренда самокатов стартовала в Петербурге 15 марта, сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на данные кикшеринговых сервисов. Пользоваться самокатами можно как в городе, так и за его пределами. Сезон электросамокатов открыли не все кикшеринговые компании. Как выяснил корреспондент ЗАКС.Ру, в городе еще нельзя арендовать самокат от "Яндекс".

Петербуржцы обнаружили первые самокаты от кикшеринговых компаний несколько дней назад. Они попали в город из Ленобласти, где сезон самокатов стартовал 7 марта. Первыми пользоваться кикшеринговыми сервисами начали жители Мурино, Кудрово, Янино и Всеволожска.

В день начала сезона электросамокатов в Ленобласти пресс-служба компании Whoosh сообщила, что номер транспортного средства теперь будет закреплен с четырех сторон. Такое решение приняли, чтобы быстрее замечать и штрафовать нарушителей.

В сентябре 2025 года сотрудники ГИБДД провели проверку соблюдения правил дорожного движения среди водителей средств индивидуальной мобильности. Инспекторы выявили более тысячи нарушений. Максимальный штраф составил 800 рублей.

