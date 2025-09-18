ГИБДД за неделю нашла более 1 тысячи нарушителей ПДД на электросамокатах

Сотрудники ГИБДД организовали проверку соблюдения правил дорожного движения (ПДД) среди арендаторов средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщила пресс-служба ведомства 18 сентября. Правоохранители выявили более 1 тысячи нарушителей.

Проверка прошла с 8 по 14 сентября 2025 года. Она была направлена на профилактику ДТП при участии электросамокатов. В результате сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности более тысячи человек, управлявших СИМ, по статье о нарушении ПДД лицом, участвующим в процессе дорожного движения (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ). Максимально предусмотренное наказание – штраф в размере до 800 рублей.

Напомним, ранее в Городском центре управления парковками сообщили, что за шесть месяцев кикшерингового сезона были зафиксированы более 38 тысяч нарушений ПДД арендаторами электросамокатов. На основании этих данных кикшеринговые сервисы выписали почти 22 тысячи штрафов, вынесли 3,6 тысячи предупреждений и заблокировали 704 аккаунта пользователей.

Анастасия Луценко / Фото: Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти