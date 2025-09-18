Зампред правительства Ленобласти Ялов покинет свой пост

Из правительства Ленинградской области уходит заместитель председателя Дмитрий Ялов, сообщил 18 сентября "Коммерсантъ Санкт-Петербург". Информация прозвучала на Балтийском региональном инвестиционном форуме, на новой должности чиновник будет заниматься национальными проектами.

Как рассказал глава региона Александр Дрозденко, Ялову предложили возглавить один из федеральных центров по реализации нацпроектов. Губернатор назвал его "самым опытным" членом своей команды и добавил, что Ялов останется главой областной федерации лыжных гонок.

"Направление, с одной стороны, очень современное — цифровое, с другой стороны — связанное с логистикой, — намекнул Дрозденко. — Я прекрасно понимаю его решение, каждый из нас хочет на своем пути совершенствоваться, развиваться".

В своем telegram-канале Дрозденко посвятил пост уходящему соратнику. По его словам, за время работы в области Ялов "взял не один инвестиционный Эверест". "Дмитрий всегда работал на стороне развития большого и малого бизнеса области, но находил время и на развитие команды", — отметил он.

Пост зампреда правительства Ленобласти — главы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности — Ялов занимает с июня 2012 года. Он был назначен спустя месяц после того, как Дрозденко возглавил регион. На своей должности Ялов курирует работу комитетов по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, по труду и занятости населения, а также по тарифам и ценовой политике.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал правительства Ленинградской области