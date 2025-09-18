Вопрос о периодическом протапливании решат на следующей неделе

Решение о начале периодического протапливания могут принять в Петербурге в середине следующей недели, заявил 18 сентября вице-губернатор Сергей Кропачев на заседании городского правительства. Он связал это с возможностью похолодания в городе.

"На следующей неделе у нас прогнозируется снижение наружных температур. Я думаю, что где-то в середине следующей недели мы будем принимать решение о целесообразности начала протапливания, ориентируясь на погодные условия", — передает слова Кропачева "Фонтанка".

Вице-губернатор пообещал выдержать двухнедельный период периодического протапливания в городе.

В 2024 году Петербург перешел на периодическое протапливание с 30 сентября. Сам отопительный сезон продлился в течение 218 дней и завершился 19 мая.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного