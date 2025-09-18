ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
18 сентября 2025, 15:18

Около 3 тысяч петербуржцев хотят отправить на срочную службу осенью 2025 года

В рамках осеннего призыва на срочную службу, который стартует 1 октября, в Петербурге хотят призвать около трех тысяч человек, сообщил 18 сентября военный комиссар города города Марат Урмансов на заседании правительства Петербурга. 

Примерно 30% из них собираются отправить в учебные воинские части. Порядка 41% призывников попадут в воинские части Ленинградского военного округа. Первая отправка призывников запланирована на середину октября. 

Всего, по данным Урмансова, в городе подлежат призыву порядка 14 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Призыв продлится три месяца, с 1 октября по 31 декабря. 

В прошлый осенний призыв в 2024 году в Петербурге также планировали призвать на срочную службу около трех тысяч человек.

