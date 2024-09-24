Около трех тысяч человек планируют призвать в Петербурге на срочную службу

В рамках предстоящей осенней призывной кампании из Петербурга планируется призвать в армию около трех тысяч молодых людей, сообщил 24 сентября военный комиссар города Марат Урмансов. Заявление прозвучало в ходе его выступления на заседании правительства города.

— Командующим войсками Ленинградского военного округа для города Санкт-Петербурга установлено задание по призыву и отправке граждан на комплектование Вооруженных сил около трех тысяч человек. <...> Первая отправка призывников планируется в середине октября, — заявил Урмансов.

Согласно озвученной на заседании в Смольном информации, в весенний призыв из Петербурга к местам несения службы отправились 2,6 тысячи человек.

Урмансов поведал, что из числа подлежащих призыву горожан сейчас рассмотрено около 22 тысяч человек. Из них более 600 призывников уже отобрали представители различных режимных воинских частей, научных, спортивных и иных подразделений.

— Военные комиссариаты приступили к оповещению повестками, вручаем их лично под роспись оповещаемого, а также направляем заказные письма с уведомлением по Почте России, — сообщил Урмансов.

По завершении доклада с вопросом к военкому обратился депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов. Парламентарий отметил, что уже в эту призывную кампанию в трех регионах России приступили к рассылке электронных повесток, и поинтересовался, когда ждать подобной новации в Северной столице.

Урмансов ответил, что городские военкоматы готовы приступить к работе по обновленной схеме, необходимое для этого оборудование установлено, линии проложены. "Ждем команды от Министерства обороны", — заключил он.

Губернатор Александр Беглов спросил у спикера, как обстоят дела с призывом в армию натурализованных граждан.

Урмансов ответил, что между полицией и военкоматами налажено взаимодействие, так что последние в трехдневный срок узнают о предоставлении гражданства мужчинам из других стран в возрасте от 17 лет и выше. "Должностные лица военных комиссариатов в дни принятия присяги [гражданина России] проводят с гражданами разъяснительные беседы о правилах постановки на воинский учет и раздают памятки с адресами военных комиссариатов. А в дни выдачи паспортов проводят оповещения и выдачу повесток о явке в военные комиссариаты для постановки на воинский учет", — рассказал выступающий.

Беглов в ответ заявил о необходимости усилить работу в этом направлении и пообещал поддержку со стороны Смольного, если она потребуется.

Осенний призыв стартует в России с 1 октября и продлится вплоть до 31 декабря.

Андрей Казарлыга, фото: gov.spb.ru (скриншот трансляции)