Треть сотрудников сферы ЖКХ в Петербурге являются иностранцами

Иностранные граждане составляют порядка одной трети сотрудников организаций в сфере ЖКХ, подведомственных петербургскому жилищному комитету, сообщила 18 сентября "Фонтанка.ру". Соответствующее заявление сделал заместитель председателя городского жилкома Дмитрий Спиридонов в ходе заседания правительства Петербурга.

Вопрос о количестве "граждан из стран ближнего зарубежья", работающих в сфере ЖКХ в Петербурге, задал депутат Госдумы Сергей Пантелеев. В ответ Спиридонов подчеркнул, что их количество может изменяться в зависимости от сезона. В частности, многие иностранцы возвращаются к себе на Родину в летнее время.

"Кто-то получает новые патенты, кто-то возвращается и приезжает, поэтому это такой механизм, который периодически меняется. Но в среднем, наверное, где-то одна треть", — заключил Спиридонов.

Напомним, ранее комитет по благоустройству сообщил, что в петербургских учреждениях в сфере ЖКХ открыты более 120 вакансий для ветеранов боевых действий, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, участникам СВО доступны позиции рабочего зелёного хозяйства, водителя, слесаря и других специальностей.

Анастасия Луценко / Фото: Telegram-канал жилищного комитета