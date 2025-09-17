Комблаг ищет работников в сфере ЖКХ среди ветеранов СВО

Более 120 вакансий в сфере жилищно-коммунального хозяйства доступны для ветеранов боевых действий, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству 17 сентября.

Как говорится в публикации, оказание социальной и психологический реабилитации, а также помощь в трудоустройстве участникам СВО является приоритетом для правительства. Поэтому в городских учреждениях ЖКХ предусмотрены более 120 вакансий для ветеранов, среди которых позиции рабочего зелёного хозяйства, водителя, слесаря и других специализаций. Организации также готовы обеспечить их профессиональное обучение и предоставить служебное жилье.

"Для отрасли ЖКХ приток ответственных, дисциплинированных и мотивированных специалистов – возможность формирования кадрового потенциала и повышения качества предоставляемых услуг. И такие люди, в том числе имеющие опыт службы в рамках специальной военной операции, на предприятиях Комитета по благоустройству уже есть", - заключили в пресс-службе.

Напомним, в городе также действует программа "Время героев Санкт-Петербурга", осуществляющая подготовку участников СВО для работы на руководящих должностях в органах государственной власти. Первый набор прошёл зимой 2025 года, второй – в начале лета. Сейчас в Смольном работает выпускник федеральной программы "Время героев" Николай Королев, он занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам законности.

Фото: Telegram-канал комитета по благоустройству