Завершение агротехнического периода намечено на начало ноября

Агротехнический период в Петербурге может завершиться 10 ноября, следует из проекта распоряжения комитета по благоустройству. Документ был опубликован 17 сентября на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

"Установить в 2025 году срок окончания агротехнического периода <…> в Санкт-Петербурге – 10.11.2025", - говорится в тексте проект распоряжения.

Агротехническим периодом называют время, когда в городе разрешено проводить земляные работы в сфере благоустройства, работы по восстановлению зеленых насаждений и по ремонту автодорог. В этом году он стартовал 1 апреля.

Отметим, что в 2024 году агротехнический период стартовал на две недели позже – 15 апреля, и завершился 8 ноября. При этом в 2022 и 2023 годах конец периода выпал на 15 ноября. При этом в 2023 года его продлевали на две недели из-за тёплой погоды.

Анастасия Луценко / Фото: сайт комитета по благоустройству Петербурга