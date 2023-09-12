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Новости 13:07

Агротехнический период в Петербурге хотят завершить 15 ноября

фото ЗакС политика Агротехнический период в Петербурге хотят завершить 15 ноября

Комитет по благоустройству подготовил проект распоряжения о сроках окончания агротехнического периода. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации Петербурга. 

Согласно проекту распоряжения, агротехнический период хотят завершить 15 ноября. Речь идет о различных земляных работах, мероприятиях по содержанию зеленых насаждений и автомобильных дорог. 

В 2022 году срок окончания агротехнического периода сначала установили на 1 ноября. Позже из-за теплой погоды он был отложен на две недели

София Саттарова / Фото: gov.spb.ru


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