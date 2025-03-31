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Новости 14:18

Комблаг утвердил сроки начала агротехнического периода

фото ЗакС политика Комблаг утвердил сроки начала агротехнического периода

Комитет по благоустройству Петербурга установил начало агротехнического периода на 1 апреля 2025 года. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Смольного 31 марта.

"Установить в 2025 году начало агротехнического периода для проведения земляных работ и летнего периода для осуществления работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге - 01.04.2025", - говорится в тексте документа.

Исполнение распоряжения будут контролировать заместители председателя комблага Сергей Малинин и Марина Заварина. Агротехнический период - время, когда в соответствии с погодными условиями разрешается проводить земляные работ в сфере благоустройства, работы по восстановлению зеленых насаждений и покрытий и поддержанию автодорог.

В 2024 году агротехнический период завершился 8 ноября. В 2022 и 2023 годах он продлился до 14 и 15 ноября соответственно.  

Анастасия Луценко, фото: сайт комитет по благоустройству Петербурга


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