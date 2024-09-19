ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:56

Агротехнический период в Петербурге может завершиться в начале ноября

фото ЗакС политика Агротехнический период в Петербурге может завершиться в начале ноября

Агротехнический период в Петербурге может завершиться 8 ноября, следует из проекта распоряжения, подготовленного комитетом по благоустройству. Документ выложен для прохождения антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного 19 сентября.

"Установить в 2024 году срок окончания агротехнического периода для проведения земляных работ и летнего периода для осуществления работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге — 08.11.2024", — говорится в тексте документа.

Контроль за исполнением поручения планируется возложить на Сергея Малинина и Татьяну Морозкову, занимающих должности заместителей председателя комблага.

Агротехнический период — это время, когда в городе разрешено проведение земляных работ в сфере благоустройства, по озеленению и содержанию автомобильных дорог. В 2023 году он завершился 15 ноября.

Андрей Казарлыга, фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама