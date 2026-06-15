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Новости 15 июня 2026, 13:14

Беглов поздравил главу Общественной палаты Петербурга Соколову с юбилеем

фото ЗакС политика Беглов поздравил главу Общественной палаты Петербурга Соколову с юбилеем

Губернатор Александр Беглов поздравил председателя Общественной палаты Петербурга Ирину Соколову с 70-летием. Она также занимает посты заместителя генерального секретаря Совета межпарламентской ассамблеи стран СНГ и полномочного представителя Федерального Собрания. Текст поздравления главы города опубликован на сайте Смольного. Губернатор пожелал Соколовой здоровья, энергии и трудовых успехов. 

"Ваш профессиональный путь — пример достойного служения России и Санкт‑Петербургу. На ответственных постах вы проявили профессионализм, умение принимать эффективные решения. Под вашим руководством Общественная палата Санкт‑Петербурга активно участвует в реализации важнейших для нашего мегаполиса задач, обеспечивая открытый диалог между властью и горожанами," - подчеркнул Беглов.

В июне Соколову переизбрали на должность председателя Общественной палаты Петербурга. Этот пост она занимает с 2020 года. Соколова была депутатом Государственной думы V и VI созывов от партии "Единая Россия". Работала заместителем председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. 

Дарья Нехорошева / Фото: Общественная палата Петербурга


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Соколова Ирина Валерьевна






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