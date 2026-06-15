Фонтанка: В Петербурге в 2026 году не будут проводить парад в День ВМФ

Министерство обороны не собирается проводить парад в Петербурге в День Военно-Морского Флота 26 июля, сообщила 15 июня "Фонтанка". По данным издания, указ президента о проведении парада в Северной столице не издан. Подготовка к торжественным мероприятиям не начиналась.

"Сами понимаете, не до того сейчас", - заявили "Фонтанке" представители флота.

Главный военно-морской парад проводится в Петербурге с 2017 года. Во время мероприятия по Неве проходят военные корабли и подлодки. Также над городом пролетают самолеты и вертолеты морской авиации. В 2025 году в Петербурге в День ВМФ также не проводился парад из соображений безопасности.

День ВМФ учредил Петр I. Российский флот одержал победу над Швецией в Гангутском сражении 27 июля 1714 года. Это была первая крупная победа русских во время Северной войны. Позже в этот день проводились торжественные богослужения и морские парады. При советской власти праздник отмечали 24 июля. В 2006 году указ президента закрепил празднование Дня ВМФ в последнее воскресенье июля.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный