Беглов открыл знак "Город воинской славы" на въезде в Кронштадт

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия въездного знака "Город воинской славы Кронштадт", сообщила пресс-служба Смольного 17 сентября. Памятник установили на главном въезде в город со стороны КАД.

"В год 80-летия Великой Победы мы открываем въездной знак – визитную карточку города. Кронштадт – город воинской славы России, символ её морского величия. Новый памятник отражает историю и предназначение города, его подвиг", – заявил Беглов в ходе церемонии.

По форме установленный знак напоминает носовую часть боевого корабля. Надпись "Кронштадт" на памятнике стилизовала под старославянское письмо – такой шрифт используется при нанесении названия кораблей ВМФ России. Памятник облицован натуральным гранитом и хромированным металлом.

В церемонии открытия памятника также принимала участие почётный житель Кронштадта Эмма Лёшина, которая провела в городе весь период блокады. Она поблагодарила правительство Петербурга за благоустройство Кронштадта.

Звание "Города воинской славы" было присвоено Кронштадту в 2009 году. В советское время город также был награждён двумя орденами Красного Знамени – в 1954 и 1984 годах.

Напомним, ранее Беглов принял участие в церемонии установки закладного камня на месте планируемого памятника народному артисту СССР Кириллу Лаврову.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Смольного